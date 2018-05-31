Лондон, 31 мая, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Журнал UK Vogue назвал жену принца Гарри Меган Маркл в числе 25 самых влиятельных женщин Великобритании, сообщает 31 мая Geo TV.

Меган Маркл

Также в список вошли модный дизайнер Стелла Маккартни и автор Гарри Поттера Джоан Роулинг. Номенклатура формируется из деятелей искусств, культуры, науки, политики и шоу-бизнеса. Неясно к какой категории относить супругу принца.

Напомним, известная актриса Меган Маркл во второй раз вышла замуж, в этот раз ее избранником стал принц Гарри, который младше ее на несколько лет. Таким образом, актриса из разведенной женщины средних лет в одночасье превратилась в принцессу.