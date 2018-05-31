Тель-Авив, Израиль, 31 мая, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдавал в 2011 году приказ о подготовке удара по Ирану, заявил 31 мая бывший глава «Моссад» Тамир Пардо, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Israel Defense Forces Израильский танк Merkava Mk IV

С таким заявлением он выступил в интервью Второму телеканалу Израиля.

Он не назвал точной даты, когда был отдан приказ, но указал, что приказ главы израильского правительства заявил командованию вооруженных сил страны предписывал израильским военным быть готовыми к выдвижению «в любой момент». На ответ журналистов о том, что считал ли Пардо этот приказ серьезным, он ответил положительно.

«Это не что-то, с помощью чего проверяют боеготовность армии», — подчеркнул он.

«Ты либо говоришь серьезно, либо посылаешь сигнал США», — отметил бывший глава «Моссад».

В конечном счете, добавил Пардо, возглавлявший ведомство с 2011 по 2016 год, Нетаньяху отказался от принятого решения ввиду оппозиции со стороны израильских военных чинов, в том числе главнокомандующего армии Бени Ганца.