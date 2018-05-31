Москва, 31 мая, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Улучшенный прогноз по социально-экономическому развитию РФ в 2018 году вызывает некоторые вопросы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам 31 мая заявил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

ИА REGNUM Инфляция

Речь идет о правительственном законопроекте с поправками в федеральный бюджет 2018 года, который ранее был внесен в Госдуму. В нем правительство улучшает макроэкономический прогноз на 2018 год. Так, в частности, цена одного барреля нефти в 2018 году составит 61,4 долларов за баррель, а не 43,8 доллара, на которых рассчитан бюджет сегодня. Кроме того, в 2018 году цена одного доллара составит не 64,7 рублей, а 58,6 рублей за доллар.

«Предполагается, что с прогнозом выступает Министерство экономического развития, которое его готовит. Важный момент, что, изменяя прогнозные показатели по 2018 году, правительство не меняет прогноз по 2019 и 2020 годам. Наверное, это разумное решение, но к прогнозу 2018 года есть вопросы, которые в ходе обсуждения нам предстоит выяснить», — отметил Макаров.

Речь, в частности, идет о прогнозе по инфляции. Федеральный бюджет на 2018 год рассчитан исходя из годовой инфляции в 4%. Между тем, в поправках, которые поступили в Госдуму, правительство прогнозирует, что инфляция в 2018 году составит 2,8%.

«Наверное, эту цифру придется обосновать. Я предполагаю, что мы можем рассчитывать, что итоговая цифра по инфляции по 2018 году будет меньше 4%. Но думаю, что 2,8% — это излишний оптимизм. Послушаем по этому поводу и Центробанк. Но я думаю, что инфляция выйдет из 3%», — отметил Макаров.