Ростов-на-Дону, 31 мая, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Ростовский завод гражданской авиации №412 в июле 2018 года вынужден сократить штат работников. Так, работы лишатся 400 сотрудников, работающих по направлению самолетостроения. По словам руководителя пресс-службы завода Татьяны Гординой, на заводе останутся работать около 200 сотрудников.

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«Часть сотрудников, которых ждет сокращение, находятся в пенсионном возрасте. Остальные работники будет устроены в службы занятости или переведены в фирмы, которые входят в структуру холдинга», — цитирует Гордину RostovGazeta.

Руководство предприятия готово перенести мощности завода к аэропорту «Платов», но для этого необходимо присоединение к техническим сетям. Ростовские власти пока не предлагают никаких вариантов решения этого вопроса, пишет «Коммерсант».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовский завод гражданской авиации полностью сворачивает «самолетное направление» своей деятельности из-за открытия нового аэропорта «Платов». После ввода объекта в эксплуатацию прежнюю воздушную гавань Ростова-на-Дону закрыли вместе с используемой заводом взлётно-посадочной полосой.

Ростовский завод гражданской авиации от банкротства спасти можно, сообщал ранее на встрече с журналистами донской губернатор Василий Голубев. По его словам, перенос мощностей позволит заключать контракты на ремонт не только Ту-134, но и Sukhoi Superjet 100. Помимо этого варианта, был предложен ещё один. Завод может переехать на территорию создаваемого с 2014 года вертолётного кластера в Батайске. Но срок окончания строительства кластера точно не определён.

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