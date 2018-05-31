Красногорск, 31 мая, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Ежегодно в медицинские учреждения Московской области обращаются более 130 тысяч жителей региона, желающих отказаться от курения. Об этом заявил глава областного Минздрава Дмитрий Марков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Окурки

По словам чиновника, из общего числа обратившихся по поводу вредной привычки порядка 90 тысяч за помощью в отказе от курения направляются в Центры здоровья, в которых в специалисты бесплатно консультируют по вопросам сохранения и укрепления здоровья, а также проводится комплексное обследование пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Минздрав РФ выступил с инициативой о запрете продажи в регионах России табачных изделий в Международный день отказа от курения. Решение о запрете продажи табачных изделий во Всемирный день без табака ведомство предлагает принять на региональном уровне.

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