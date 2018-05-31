Москва, 31 мая, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В РФ необходимо как можно скорее ввести налогообложение интернет-торговли, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественных производителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Мы уже созрели до налогообложения интернет-торговли. Здесь для меня не существует никаких альтернатив», — заявил Макаров.

По его словам, такой налог нужен не для того, чтобы получать дополнительные доходы, а для того, чтобы обеспечить равные возможности для всех участников рынка.

«Не вводя налогообложение интернет-торговли, мы сажаем свою промышленность и своего производителя, потому что мы делаем свою продукцию неконкурентоспособной по отношению к той, которая покупается. В одном случае налог платится, в другом — нет», — подчеркнул Макаров.