Руфер упал с Ростральной колонны в Петербурге
Санкт-Петербург, 31 мая, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Представитель субкультуры руферов, приверженцы которой залезают на крыши домов и высотные сооружения, сорвался с Ростральной колонны на Стрелке Васильевского острова в Северной столице. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», который опубликовал видеозапись инцидента.
Отмечается, что она была сделана в понедельник, 28 мая, на следующий день после празднования 315-й годовщины основания Санкт-Петербурга.
На видеозаписи, сделанной с достаточно большого расстояния, заметно, что на одной из Ростральных колонн находятся несколько человек.
Неожиданно один из руферов падает вниз, примерно с середины с высоты колонны, общая высота которой — 32 метра.
«В каком состоянии сейчас находится этот человек, неизвестно», — отмечает источник.
Правоохранительные органы города о случившемся пока не сообщали.
Напомним, петербургские руферы минувшей весной сумели несанкционированно проникнуть на крышу стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Ранее в Петербурге предложили использовать опыт и навыки руферов для того, чтобы оперативно чистить крыши городских домов от снега и наледи.