Санкт-Петербург, 31 мая, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Представитель субкультуры руферов, приверженцы которой залезают на крыши домов и высотные сооружения, сорвался с Ростральной колонны на Стрелке Васильевского острова в Северной столице. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», который опубликовал видеозапись инцидента.

Дарья Драй ИА REGNUM Стрелка Васильевского острова

Отмечается, что она была сделана в понедельник, 28 мая, на следующий день после празднования 315-й годовщины основания Санкт-Петербурга.

На видеозаписи, сделанной с достаточно большого расстояния, заметно, что на одной из Ростральных колонн находятся несколько человек.

Неожиданно один из руферов падает вниз, примерно с середины с высоты колонны, общая высота которой — 32 метра.

«В каком состоянии сейчас находится этот человек, неизвестно», — отмечает источник.

Правоохранительные органы города о случившемся пока не сообщали.

Напомним, петербургские руферы минувшей весной сумели несанкционированно проникнуть на крышу стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее в Петербурге предложили использовать опыт и навыки руферов для того, чтобы оперативно чистить крыши городских домов от снега и наледи.