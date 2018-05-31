Дамаск, 31 мая, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Провинция Дамаск

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

На юге Дамаска проводится внимательный осмотр и зачистка территории, а также разминирование. Найдены два длинных и широких подземных туннеля, которые идут от города Бейт-Сахем до автомагистрали к международному аэропорту Дамаска. В туннелях обнаружено большое количество взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Провинция Алеппо

Произошло обострение обстановки на севере провинции Алеппо. Дошло до вооруженных стычек между протурецкими боевиками. В городе Аль-Баб служба безопасности группировки «Харакат Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пыталась арестовать боевика группировки «Джейш аль-Шаркия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Три исламиста получили ранения.

В городе Джарабулус состоялась перестрелка между боевиками «Харакат Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиками бригады «Султана Мурада».

Саудовская Аравия начинает формирование новой коалиции на севере и востоке Сирии для того, чтобы усилить контроль над данным регионом, так как местное арабское население резко выступило против Сирийских демократических сил, основу которых составляю курдские отряды. Планируется, что эта коалиция постепенно заменит американские войска на севере Алеппо и в Ракке.

Провинция Хомс

30 мая крупные силы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции сирийских войск в районе Хамима. Ожесточенные бои шли несколько часов с переменным успехом. Вопрос в пользу САА был решен на рассвете с помощью сирийской авиации, террористы отошли в пустыню Бадия аль-Шам.

Манкеза Аль-Дали, высокопоставленный командир Свободной сирийской армии, провел переговоры и урегулировал свой правовой статус с сирийским правительством. Таким образом, он принял сторону Сирийской арабской армии. В интернете размещена фотография Манкеза Аль-Дали на фоне сирийского и российского флагов, портрета Башара Асада.

Провинция Хама

Уже третий раз за последние дни боевики пытались проникнуть в тыл сирийских правительственных войск с целью совершения диверсий, нарушая перемирие на севере провинции Хама.

30 мая военнослужащие 11-й дивизии САА с помощью ПТРК уничтожили основную часть группы боевиков из «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая пыталась проникнуть на территорию правительственных войск в районе города Аль-Джейсат. Остатки диверсионной группы были уничтожены огнем артиллерии.

Провинция Кунейтра

Перед наступлением правительственных войск в этой провинции боевики создали коалицию. Но им не удалось избежать междуусобных столкновений.

Одно из подразделений Свободной сирийской армии напало на отряд группировки «Джейш Абабила Хуран» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Четыре боевика убито, двое ранено.

Группировка «Джейш Абабила Хуран» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняла штурм базы группировки «Джабхат Ансар Аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Есть убитые и раненые.

В результате взрыва автомобильной бомбы на КПП у города Барика убито несколько десятков боевиков «Джабхат Ансар Аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Диверсионная группа из «Джабхат Ансар Аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пыталась проникнуть в тыл сирийских войск, но попала в засаду. Боевики были уничтожены. Полевой командир Абу Надж взят в плен.

Провинция Дераа

На место сосредоточения прибыли все подразделения «Сил Тигра». По всем признакам наступление правительственных войск начнется в ближайшее время.

30 мая колонна сирийских войск была обстреляна боевиками формирования «Аль-Буньян аль-Марсус», которое входит в Свободную сирийскую армию. Потерь нет.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько дней назад на западе провинции состоялось похищение двух боевиков Сирийских демократических сил. 30 мая их трупы с огнестрельными ранами были найдены у дороги.

СДС возложили ответственность за эту акцию на группу «Харакат аль-Циям», которая выступает против нахождения курдских отрядов на севере и востоке Сирии.

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