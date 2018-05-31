Ульяновск, 31 мая, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области устраняют последствия непогоды и предупреждают о заморозках, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 31 мая, на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл председатель правительства Александр Смекалин, обсуждались меры по ликвидации последствий прохождения атмосферного фронта.

73.mchs.gov.ru Ураганный ветер в Ульяновске

Ураган прошёл по Ульяновской области 30 мая и в ночь на 31 мая.

«Николаевский и Новомалыклинский — наиболее пострадавшие районы, там зафиксировано наибольшее количество поврежденных крыш домов. Сегодня будет принято решение о выделении средств из резервных фондов муниципалитетов и при необходимости региона. Отдельное поручение дано Госюрбюро — оказать содействие в защите интересов тем, кто пострадал в результате непогоды. У нас уже есть положительный опыт такой работы в регионе», — заявил глава кабинета министров.

По данным регионального минздрава, в результате непогоды в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи обратились четыре пациента. У них констатировали ушибы мягких тканей головы и ссадины.

«Два человека пострадали в результате падения крыши тира на площади Ленина. Две жительницы региона получили травмы в результате падения дерева на перекрестке улиц Тухачевского и Карла Маркса и на улице Врача Михайлова. Все пациенты находились в удовлетворительном состоянии, после осмотра врачами и обследования направлены на амбулаторное лечение», — отмечает министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов.

По информации специалистов регионального МЧС, зафиксирован 41 случай повреждения крыш домов и более 10 падений деревьев на автомобили, пострадало 16 социальных объектов.

73.mchs.gov.ru Дерево пробило лобовое стекло

«Для оказания помощи населению поисково-спасательные формирования выезжали 11 раз, было задействовано 55 спасателей и 11 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы планируем завершить 31 мая», — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ульяновской области Михаил Николаев.

Из-за шквалистого ветра зафиксирован ряд отключений электроэнергии, в большинстве районов области ремонтно-восстановительные работы уже завершены. На данный момент специалистам осталось устранить менее 10% порывов. Все объекты жизнеобеспечения и социальной сферы работают в штатном режиме.

Органам местного самоуправления Ульяновской области рекомендовано организовать работу комиссий по определению ущерба.

ГУ МЧС по Ульяновской области со ссылкой на «Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ночью 1−2 июня в регионе ожидаются заморозки до — 2 градусов мороза. В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют не оставлять без присмотра включённые электроприборы, печное отопление.

«Осадки и заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — напоминают спасатели.

Для жителей региона работает телефон бесплатной «горячей линии» государственного юридического бюро по Ульяновской области (8−800−1001−384). Региональные власти отмечают, что специалисты линии проведут юридические консультации по вопросам ущерба, понесённого в результате природных явлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от стихии пострадали Москва, Владимирская, Ивановская, Костромская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская, Кировская, Пензенская, Ярославская области, а также Удмуртия, Марий Эл, Татария, Башкирия, Мордовия, Чувашия, и Пермский край. В 19 регионах было нарушено энергоснабжение около 1,8 тыс. населенных пунктов и порядка 230 социально значимых объектов.