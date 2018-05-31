Донецк, 31 мая, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Несколько автомобилей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел киевских силовиков. Об этом сообщает 31 мая пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война

«Из одного блиндажа ВСУ, пролегающего с западной стороны дороги, вышел украинский военнослужащий и открыл прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении двигавшегося автомобиля МЧС. К счастью, обошлось без повреждений и пострадавших», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в машинах перемещались работники Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Таким образом, украинская сторона целенаправленно срывает пересменку рабочей смены ДФС, отвечающей за водоснабжение Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 мая украинские военные девять раз обстреляли населённые пункты ДНР. ВСУ применяли минометы, автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, станковые противотанковые гранатометы, снайперское и прочее стрелковое оружие.

Читайте также: В ДНР под обстрел украинских силовиков попали семь населенных пунктов