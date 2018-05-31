Дамаск, 31 мая, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Сирийские демократические силы, поддерживаемые США, заявили о том, что планируют вывести свои вооруженные формирования из городов Манбидж, Ракка и Табка. В основе этого решения лежат договоренности, которые вырабатываются Турцией и Соединенными Штатами. Кроме того, арабское население этих районов оказывает сильное сопротивление курдской оккупации.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По информации турецкого агентства Анадолу, окончательное решение по вопросу вывода курдских сил будет объявлено 4 июня во время встречи в Вашингтоне между главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Майком Помпео.

Согласно договоренности между сторонами, процесс, который будет запущен после 4 июня, предусматривает совместный мониторинг в районе военных и сотрудников разведслужб Турции и США. Детали механизма мониторинга будут вновь выработаны сторонами на основе анализа ситуации на местах.

Анадолу также сообщает, что после вывода курдских сил будет создана администрация Манбиджа из числа местных жителей. Военный совет, который будет обеспечивать безопасность региона, а также местная администрация, будут формироваться пропорционально этническому составу населения.

Пресс-служба Сирийских демократических сил заявила о некоторых параметрах решения, которое было принято несколько дней назад на встрече представителей стран Персидского залива в городе Кобани (Айн аль-Араб) сирийской провинции Алеппо. По данному решению подразделения Вооруженных сил Саудовской Аравии, Иордании и ОАЭ заменят собой курдские отряды, теряющие контроль над территорией.

Кроме этого, между городами Хасака и Камишли будут созданы несколько контрольно-пропускных пунктов для вербовки курдов в коалиционные силы. Рекрутам обещана зарплата в 200 долларов США в месяц. Вопрос финансирования будет лежать на Саудовской Аравии.

Со временем американские войска будут заменены войсками коалиции в составе Саудовской Аравии, Иордании и ОАЭ. Королевство Саудовской Аравии пока официально не подтверждает эту информацию.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что американцы и поддерживаемые ими Сирийские демократические силы могут потерять контроль над городом Ракка.