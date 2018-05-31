Москва, 31 мая, 2018, 13:36 — ИА Регнум. В четверг, 31 мая, не следует ожидать новых кадровых решений президента РФ Владимира Путина в региональной сфере. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин в четверг продолжает заниматься решением вопросов субъектов Федерации, в частности, состоится его встреча с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Однако новых назначений в губернаторском корпусе сегодня ждать не стоит, уточнил Песков.

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Напомним, 29 мая 30-летний заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов был назначен врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Другими указами главы государства были назначены врио губернаторов Тюменской, Магаданской и Амурской областей, Алтайского края и Якутии.

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