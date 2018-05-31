Ханты-Мансийск, 31 мая, 2018, 13:54 — ИА Регнум. В Югре с 2014 года работает уникальный проект «Тепло Севера», направленный на оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта, оставшимся без крова и средств к существованию, а также на помощь детям. Немаловажными задачами волонтёры из Югры считают оказание адресной поддержки малоимущим гражданам, пенсионерам и инвалидам, живущим на территории ДНР и ЛНР.

Архив волонтёрского движения «Тепло Севера» Творческая группа ветеранов из Югры на фестивале, город Донецк

Лидер югорского движения «Тепло Севера», один из активистов Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Логинов приезжает в Донецк и Луганск по два-три раза в месяц. Накануне очередного вылета в Донецкую Народную Республику корреспондент ИА REGNUM поговорил с ним о проекте, вылившемся в движение, и дальнейшем его развитии.

Архив волонтёрского движения «Тепло Севера» Виталий Арефьев из Сургутского района и Эдуард Логинов из «Тепла Севера» на молодежном форуме посвященном семидесятипятилетию Молодой Гвардии, ЛНР

Сразу говорю, проект «Тепло Севера» направлен исключительно на помощь мирному, гражданскому населению ДНР и ЛНР. Наша миссия — спасательная и гуманитарная. «Тепло Севера» появилось спонтанно. Когда вооружённые силы Украины (ВСУ) пришли с «огнём и мечом» в Донбасс, наши ребята из «Содружества» не могли оставаться равнодушными к происходящим там обстрелам, убийствам мирных жителей. И многие из нас хотели влиться добровольцами в ряды народного ополчения ДНР и ЛНР.

Решили сперва съездить «на разведку» с гуманитарной помощью, чтобы сверить картинку по телевизору с реальностью. В мае 2014 года начался сбор первой гуманитарной помощи. Среди тех, кто первым откликнулся на призыв помочь жителям Донбасса, была губернатор Югры Наталья Комарова — она привезла детское питание. И сразу же задала вектор: везём только мирным жителям, вручаем лично, адресно, людям в руки. Чувства, конечно, по сбору гуманитарной помощи всегда сильные. Дети приносили игрушки, книги, то, что мама просила передать. Пожилые люди несли. Не говорю про предприятия, муниципальные власти. Они, конечно, поддержали. Но когда обычный человек старается помочь далёкому человеку, который не по своей воле оказался в плену военных действий, не представляете, как это ценно.

Архив волонтёрского движения «Тепло Севера» Представители Культурного национального общества «Дагестан» (Югра) братья Муса и Ислам Рамазановы вместе с Эдуардом Логиновым на чемпионате по косики-каратэ, Донецк

С первой же поездки стало ясно, что гуманитарки на территории ДНР и ЛНР недостаточно. Нужен канал помощи обычными насущными вещами. Элементарно — мука, крупы, сахар, лекарства, одежда. У людей сгорели дома, квартиры, они прячутся по подвалам от обстрелов. Шальные снаряды калечат и убивают детей, женщин, стариков. Но при этом в людях сильная тяга к налаживанию мирной жизни. Им не нужны военные. Они нормальной жизни хотят. А военные навыки очень даже к месту при доставке грузов, особенно в зоны обстрела. По возвращению переговорили с нашим губернатором, и она нацелила нас на долгосрочную гуманитарную помощь мирному населению.

Так получилось, что о проекте «Тепло Севера» стало известно, как говорится, из уст в уста. «Сарафанное радио» донесло, что мы везём помощь в города и сёла и конкретно вручаем гуманитарку благополучателям. С нами связались ребята из других городов с просьбами присоединиться со своей собранной гуманитарной помощью или довезти её, целенаправленно вручив жителям ДНР и ЛНР. Просьбы из Омска, Новосибирска, Абакана, Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары… И непроизвольно «Тепло Севера» стало центром народного сбора гуманитарки со всей страны. Нам люди вручали грузы с уверенностью, что они не пойдут куда-нибудь налево, а попадут по адресу, особенно там, где зона обстрела, где помощь необходима. Таким образом «Тепло Севера» стало крупнейшим общественным центром по доставке гуманитарной помощи из России. О нас в 2015 году узнали депутаты немецкого бундестага. Попросили привезти свою гуманитарную помощь в ДНР, обеспечить её охрану и им безопасность в Донбассе. И они увидели, что реально происходит там. Они поговорили с людьми, с представителями «Красного креста», с ополченцами. Теперь в бундестаге стало известно, как на самом деле и чем живёт Донбасс, о страданиях и проблемах мирных жителей. От всех этих событий родилось понимание, что «Тепло Севера» всё-таки волонтёрский проект, но не полноценная общественная организация. А нас, объединённых этим проектом, не побоюсь сказать, что уже миллион по всей России. Не те 450 тысяч, о которых заявляется официально.

Безусловно, там ситуация кардинально сейчас иная. Мы туда сейчас ездим с творческими коллективами, музейными работниками, библиотекарями, спортсменами. Артисты сургутской филармонии полюбились в Донбассе. Соревнования, культурный обмен, музейное дело, восстановление очагов культуры. И наша деятельность получила другой поворот — интеграционный. Мы уже не везём туда еду и медикаменты, грубо говоря. Мы сейчас едем в Донбасс к друзьям, они к нам приезжают по обмену опытом. Ребята из ДНР и ЛНР едут учиться в вузах Югры. Особенно интересный опыт сотрудничества студентов Сургутского университета со сверстниками из Донбасса.

Архив волонтёрского движения «Тепло Севера» Встреча сургутских и луганских преподавателей вузов, ЛНР

Обстрелы идут по приграничной зоне. И люди снова прячутся в подвалы. Кажется, только успокоились миномёты: люди вскопали грядки, высадили овощи, клумбы с цветами разбили. И снова — обстрелы, жертвы. Горько всё это. Больно. Жителей Донбасса никакой пропагандой не проведёшь: Россия к ним с филармонией, а Украина — с миномётами и снайперами. Уж коли мы начали говорить о волонтёрстве, добровольчестве, то добро и помощь — это сейчас наше российское лицо на международном уровне, как бы пафосно это ни звучало.