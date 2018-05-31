Ереван, 31 мая, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Полиция Армении пресекла встречу «воров в законе» в одной из столичных гостиниц, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Полиция Армении пресекла встречу так называемых «воров в законе» в одной из столичных гостиниц. Были предприняты соответствующие действия. Одновременно участники встречи были предупреждены о необходимости воздержаться от подобных сходок в будущем. Полиция продолжит держать в своем поле зрения имеющих склонность к подобному образу жизни лиц. А также с целью контроля оперативной ситуации последовательно будет реализовывать предусмотренные законом действия», — говорится в сообщении.

Полиция сопроводила данное сообщение видеороликом с кадрами, где полицейские задерживают и вывозят под руки из гостиничных номеров неких людей, лица которых скрыты в результате монтажа видео.

В дополнение темы местный портал криминальных новостей Shamshyan сообщает, что правоохранительные органы принудили покинуть территорию Армении и внука Аслана Усояна (Деда Хасана) Ираклия. «Сотрудники Главного управления уголовного розыска полиции Армении, осуществляя превентивные меры, дали возможность внуку Деда Хасана Ираклию 30 мая покинуть Армению», — говорится в информации.