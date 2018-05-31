Вашингтон, 31 мая, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Информация о том, что компания Apple препятствует обновлению приложения Telegram во всем мире, соответствует действительности. Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«К сожалению, Apple не выступила на нашей стороне, — написал Дуров. — Хотя Россия составляет всего 7% аудитории Telegram, Apple запрещает обновления для всех пользователей Telegram по всему миру с середины апреля».

Как передавало ИА REGNUM, 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы принял решение ограничить доступ к Telegram на территории РФ из-за неисполнения мессенджером требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

28 мая текущего года Роскомнадзор потребовал, чтобы Apple исключил мессенджер Telegram из выдачи российского сегмента приложений AppStore.

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