Москва, 4 июня, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июня, вступил в силу закон о черных списках авиапассажиров, сообщает ИА REGNUM. Авиадебоширу не продадут билет на самолет.

Цитата из к/ф «Турбулентность». Реж. Роберт Батлер. 1997. США В самолёте

Включение пассажира в черный список будет осуществляться на основании вступившего в силу административного наказания за совершение на борту правонарушения, угрожающего безопасной эксплуатации транспортного средства.

При этом прописаны исключения. Отказать пассажиру в продаже билета будет нельзя, если у него есть документальное подтверждение того, что воздушная перевозка является единственным способом транспортного сообщения, он сопровождает пассажира-инвалида к месту лечения или обратно, направляется на похороны члена семьи или обратно.

Ранее Воздушный кодекс предусматривал право перевозчика в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира (и груза) по ряду оснований, но статьи о праве перевозчика отказать в самой продаже билета не было.

Отметим, что Госдуме предложили принять закон о черных списках граждан, которые хулиганят в поездах и автобусах междугороднего и международного сообщения. С предложением ввести подобные реестры выступило Общероссийское объединение пассажиров.