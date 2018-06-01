Москва, 1 июня, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Сосредоточенность российских СМИ на внешнеполитических победах России не всегда позволяет уделить должное внимание внутренним проблемам страны. О чем шла речь на деловом завтраке Сбербанка, собравшем на полях ПМЭФ за одним столом крупных представителей российского официального политикума, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Tatarstan.ru ПМЭФ

Настоящей сенсацией стало выступление А. Макарова, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. Поставив вопрос ребром, Макаров указал на отсутствие средств для выполнения майских указов Путина. В результате получается парадоксальная картина — все главы регионов уверенно рассуждают о планах по развитию страны, не имея представления о том, какими средствами их воплощать в жизнь. Речь идет о недостающих 8 триллионах рублей, и правительство РФ по существу занято именно изысканием этих денег.

Где же их взять, когда на данный момент российскую экономику терзают два страшных врага — неэффективность и безответственность? Налоги не стимулируют развитие, инвестиции только создают ниши для коррупции, бюджетная система неэффективна. Но теперь с передачей Росстата в ведение Минэкономразвития ситуация начнет резко исправляться. Что же сказали остальные выступающие и был ли завтрак у Сбербанка действительно деловым?

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