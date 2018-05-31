Пермь, 31 мая, 2018, 13:13 — ИА Регнум. В Пермском крае женщина, взявшая под опеку трёх детей-инвалидов, получила срок. Она признана виновной в особо крупном мошенничестве и доведении одной девочки до состояния комы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевой прокуратуре.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Пермячка, взяв детей под свою опеку, не только проигнорировала свои обязанности, но и совершила тяжкие преступления. Женщина, воспользовавшись детской беспомощностью, похитила со счетов опекаемых девочек более 2,3 млн рублей. Подделывая документы, опекун получала и тратила на себя деньги, которые поступали в качестве пенсии по инвалидности и алиментов на счета детей.

Цинизм не ограничился хищением денег. Опекун не обеспечила надлежащий уход девочке, страдающей рядом хронических заболеваний, ребёнок не получал достаточного количества воды и полноценного питания. В результате у ребенка развилась гипогликемическая кома третьей степени.

Женщина приговорена к четырём годам и одному месяцу лишения свободы, а также оштрафована на 50 тыс. рублей. На приговор первой инстанции была подана апелляция, однако жалоба защитников опекуна оставлена без изменения. Решение суда вступило в законную силу.

Стоит отметить, что опекуны в разных регионах периодически попадают в поле зрения правоохранителей за жестокое обращение с детьми, которых должны опекать. Так, в Кемеровской области выявлен случай истязания опекуном двоих детей. Кроме опекуна рукоприкладством занимался и сожитель женщины. По данным следствия, одну из девочек заставили 20 минут стоять на морозе без тёплой одежды. Когда об избиениях стало известно правоохранителям, то детей из семьи изъяли и им нашли других опекунов. В 2018 году фигуранты уголовного дела получили условные сроки. В Омской области женщина взяла под опеку племянника. Злоупотребляющая алкоголем тетка била и оскорбляла мальчика. В 2017 году за истязания фигурантка получила условный срок, а мальчика передали в другую семью. Во Владимире мужчина получил реальный срок (два года исправительной колонии) за то, что растратил более 1,5 млн рублей. Деньги по завещанию полагались племяннику-сироте, которого мужчина взял под свою опеку.