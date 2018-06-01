Киев, 1 июня, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Выплатить руководству «Нафтогаза» премию в 45,6 миллионов долларов за «победу» над «Газпромом» решил наблюдательный совет этой госкомпании. В чем идеологические корни намерения дать баснословную премию (по делу, решение которого еще будет оспорено) в стране катастрофического финансового положения, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По словам бывшего главы администрации президента Андрея Портонова, «так красиво кражу государственных денег еще никогда не оформляли». Проблема в том, что маневр «Нафтогаза» совершенно органичен в государстве, где за постмайданные годы закупочная цена на газ почти не изменилась, а потребители стали платить в десять раз больше. От данной схемы выигрывают многие — от «бюджета» до разных сфер компаний, принадлежащих нужным людям. Проигрывает только простой украинец, о чьих интересах даже нельзя сказать, что они не учитываются, потому что отсутствует само понятие «интересы граждан». В постмайданной матрице проекта «украинство» государство не работает на граждан потому, что сам проект украинства создавался намеренно и исключительно в интересах авторов и продавцов данной идеи.

В таком положении становятся вполне ожидаемыми решения, идущие прямо наперекор экономическим и политическим интересам граждан: те, кто эти решения принимают, не заботятся о последствиях — они заботятся о выполнении заложенной в проект программы. В этой программе вопиющая коррупция, нацизм, откровенное казнокрадство с последующими разговорами о политических перспективах казнокрада, провоцирование гастарбайтерства и гражданская война становятся частью исполнения программы, цель которой — монетизация проекта украинства.

Что же делать и на что уповать в таком положении гражданам и безвыходно ли оно, читайте в статье: Украина не для людей. Как майдан монетизирует украинство

Также рекомендуем другие статьи Сергея Гуркина о социально-политическом кризисе на Украине.