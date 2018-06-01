Коррупция, грабеж и война: проект «Украина»
Киев, 1 июня, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Выплатить руководству «Нафтогаза» премию в 45,6 миллионов долларов за «победу» над «Газпромом» решил наблюдательный совет этой госкомпании. В чем идеологические корни намерения дать баснословную премию (по делу, решение которого еще будет оспорено) в стране катастрофического финансового положения, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.
По словам бывшего главы администрации президента Андрея Портонова, «так красиво кражу государственных денег еще никогда не оформляли». Проблема в том, что маневр «Нафтогаза» совершенно органичен в государстве, где за постмайданные годы закупочная цена на газ почти не изменилась, а потребители стали платить в десять раз больше. От данной схемы выигрывают многие — от «бюджета» до разных сфер компаний, принадлежащих нужным людям. Проигрывает только простой украинец, о чьих интересах даже нельзя сказать, что они не учитываются, потому что отсутствует само понятие «интересы граждан». В постмайданной матрице проекта «украинство» государство не работает на граждан потому, что сам проект украинства создавался намеренно и исключительно в интересах авторов и продавцов данной идеи.
В таком положении становятся вполне ожидаемыми решения, идущие прямо наперекор экономическим и политическим интересам граждан: те, кто эти решения принимают, не заботятся о последствиях — они заботятся о выполнении заложенной в проект программы. В этой программе вопиющая коррупция, нацизм, откровенное казнокрадство с последующими разговорами о политических перспективах казнокрада, провоцирование гастарбайтерства и гражданская война становятся частью исполнения программы, цель которой — монетизация проекта украинства.
Что же делать и на что уповать в таком положении гражданам и безвыходно ли оно, читайте в статье: Украина не для людей. Как майдан монетизирует украинство
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