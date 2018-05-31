Берлин, 31 мая, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Нет признаков того, что в разногласиях между ЕС и США по вопросам торговли достигнута хоть какая-то деэскалация, заявил министр финансов Германии Олаф Шольц в опубликованном 31 мая интервью британскому агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, который ввел пошлины в размере 10% и 25% на алюминий и сталь, сделал временное исключение для ЕС, срок действия которого заканчивается 1 июня.

На вопрос журналистов о том, есть ли признаки деэскалации в противоречиях между США и ЕС, немецкий чиновник указал на то, что признаком этому нет. Он отметил, что страны — члены ЕС в большей степени готовы отстаивать свои единство и суверенитет с помощью решительных действий.

«Наш ответ будет четким, жестким и умным», — подчеркнул Шольц.

Напомним, в начале марта администрация США ввела пошлины на импорт стали и алюминия. Этот шаг был направлен на то, чтобы сократить их импорт до уровней, необходимых для нормальной работоспособности соответствующих американских предприятий