Благовещенск, 31 мая, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В Приамурье завершается сезон сбора побегов папоротника. Это популярный на Дальнем Востоке продукт, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

ulleo Папоротник

В этом время года стебли молодые и мягкие. Съедобными считаются побеги двух видов папоротника — орляка и страусника. Правда, по словам любителей этого растения, в этом году урожай небольшой из-за засушливого мая. Впрочем, сборщики папоротника говорят, если знать хорошие места, можно собрать запас на год вперед. По словам диетологов, правильно приготовленные побеги не только вкусные, но и полезные.

«Почему его любят диетологи, потому что он очень калорийный, — сказала консультант-диетолог Светлана Зюзько. — На сто грамм продукта приходится 34 килокалории. Очень хорошее соотношение жиров, белков и углеводов. Папоротник содержит белок, который схож с зерновой пшеницей и овса. Опять же это его полезное качество».

Перед приготовлением растение отмачивают в воде. Уже потом добавляют в блюда. Едят его как горячим, так и холодным. Купить съедобный папоротник на рынках в Амурской области можно в среднем за 20−30 рублей. В Интернете цена в каждом регионе разная. Например, в Москве за килограмм просят 300 рублей.