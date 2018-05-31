Киев, 31 мая, 2018, 12:59 — ИА Регнум. 30 мая Украина передала западным партнерам полностью исправленный проект закона «О национальной безопасности Украины». В текст документа внесли все рекомендации и замечания представителей США и НАТО. Об этом заявил в интервью каналу «112 Украина» депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Традиционно согласование украинских реформ по стандартам НАТО и ЕС проводится с привлечением именно этих субъектов: представителей американского посольства, как главного донора Международного валютного фонда, который кредитует Украину, представителей офиса НАТО… Традиционно ключевую роль в реформировании украинского законодательства играет совещательная миссия Европейского союза», — сказал Винник.

Он не исключает, что буквально до 5 июня западные партнеры могут внести дополнительные коррективы в законопроект.

«Мы пока не говорим, что согласовали, мы говорим, что услышали их (западных партнеров — ред.) замечания. На выполнение их замечаний мы предложили откорректированный текст. Этот текст мы передали, чтобы услышать реакцию… Тот концепт, который мы представили, учитывал все предыдущие замечания. Текст был на украинском языке, а у нас были англоязычные представители. Им нужно ознакомиться с сутью употребляемых нами терминов», — добавил Винник.

По его словам, в итоге документ будет отвечать стандартам НАТО.

«Были выписаны полномочия гражданского контроля по надзору за органами, которые осуществляют разведку, контрразведку, оперативно-розыскную деятельность, чтобы не было нарушений фундаментальных прав и свобод человека. В парламенте будет создана специальная комиссия, которая будет представлена пропорционально депутатами всех парламентских фракций и групп», — сказал представитель президентской политической силы.

Он также проинформировал, что если все пойдет по плану, уже 7 июня Рада может принять закон о нацбезопасности в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рада в первом чтении поддержала за основу президентский законопроект №8068 «О национальной безопасности Украины». Документ предусматривает, что объем расходов на финансирование развития оборонно-промышленного комплекса Украины должен составлять не менее 0,5% ВВП и не менее 5% ВВП в год на секторы безопасности и обороны. Кроме того, документ определяет движение Украины в НАТО и ЕС. В тексте законопроекта прописаны условия функционирования государства в условиях военного конфликта и военного положения. Министром обороны Украины и его заместители будут гражданские лица.