Киев, 31 мая, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Украинские эксперты критикуют правительство и парламент страны за резкое увеличение расходов на содержание местных чиновников и депутатов во время войны и экономического кризиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В частности, политический эксперт Олег Голубенко заявил, что правительству нужно внедрить европейскую систему налогообложения зарплат. Он считает, что когда украинцы сами начнут платить налоги, они начнут более ответственно контролировать расходы чиновников.

«Весь этот пир осуществляется за наш счет. Мы оплачиваем налоги. Система построена таким образом, что население не до конца понимает, каким образом и сколько мы платим? В развитых странах налажена четкая система контроля. Человек самостоятельно платит налоги в бюджет из полученных средств. Тогда у него возникает понимание, что эти средства поступают в госбюджет и за них спрашивают», — сказал Голубенко 31 мая в эфире канала «112 Украина».

По его словам, правительство Украины так и не провело реальных реформ.

«Если у нас запустить механизм контроля, то власть станет камикадзе. Раньше нам говорили, что у нас правительство-камикадзе, потому что оно должно запустить целый ряд непопулярных реформ. Но это и есть непопулярная реформа. Когда люди начнут напрямую платить налоги, они начнут контролировать власть, но власть имущие не за этим приходили. Они пришли набить карманы и выехать за границу, учить там детей и пользоваться медициной», — добавил Голубенко.

Кроме того, политолог, экс-депутат рады Николай Томенко считает, что этот состав украинского парламента вообще должен работать на общественных началах.

«Когда речь идет о народе, тогда говорят о войне, а когда говорят о себе, тогда говорят: «А в цивилизованном мире, а в европейских парламентах». В европейских парламентах средняя зарплата и уровень доходов среднего гражданина на порядок выше. В европейских парламентах люди работают, а не всегда на каникулах, как наши депутаты. Такого парламента, который бы так «работал» у нас никогда не было… По моим подсчетам, в этом составе парламента только 20−30 реально работающих депутатов. Я вообще бы перевел этот парламент на принцип общественной деятельности», — сказал Томенко 31 мая.

Экономист Олег Устенко комментирует скандальную историю в «Нафтогазе Украины» — правлению украинской госкомпании выплачивают премию за «победу» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о транзите в размере почти 46 млн долларов.

«Бонусы в десятки миллионов долларов могут существовать, но может ли это быть в государственной компании? Можно ли выделить на премию для нескольких человек около 1,2 млрд гривен? Это вообще по-христиански, если речь идет о стране, где средняя годовая заработная плата около 100 тысяч гривен, т. е. данный бонус соответствует среднему доходу 12 тысяч обычных украинцев?» — задается вопросом эксперт.

«Аргумент по поводу образования явно не подходит для этого случая. Даже самые удачливые выпускники привилегированных американских университетов Лиги плюща имеют в сотню раз меньше. Может, здесь все-таки стоит «опереться» на мировой опыт?» — отмечает Устенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Кабинет министров Украины принял изменения в правительственные постановления, которые увеличивают в разы предельные суммы расходов на закупку за бюджетные средства автомобилей, мебели и техники для чиновников, а также предусматривают стремительный рост расходов на их обслуживание. Таким образом, по некоторым категориям чиновников затраты на их обслуживание возрастут в 15 раз. В декабре 2017 года депутаты Рады поддержали проект постановления «О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины», которым предлагается повысить размер должностных окладов депутатов до уровня окладов членов правительства.