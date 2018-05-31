Рим, 31 мая, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Основные итальянские СМИ в целом склонны скорее верить в предложенную украинскими спецслужбами версию «дела Бабченко». Вместе с тем в своих материалах они все-таки задают киевским властям некоторые вопросы.

Цитата YouTube пользователя Держитесь там Аркадий Бабченко

Единственное, что остается во всех текстах неизменным, — это рассказ о том, что Бабченко «вызывал напряжение в Кремле», с предысторией о «предыдущих смертях за свободу». И, конечно, темный образ самого Кремля.

Напомним, что 30 мая Служба безопасности Украины сообщила, что провела спецоперацию по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. На брифинге в Киеве глава службы Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал. Глава СБУ также заявил, что заказчики обещали исполнителю — гражданину Украины, экс-участнику силовой операции в Донбассе, $30 тыс. В МИД России инсценировку назвали антироссийской провокацией.

La Stampa в своем заголовке называет Бабченко человеком, который «бросил вызов Путину». Украинская версия событий описана подробно, комментарии Москвы — одним предложением. После краткого пересказа сюрреалистического киевского брифинга с «воскрешением» Бабченко автор статьи отмечает: «То, что рассказывают представители украинских спецслужб, не проверяемо, но правдоподобно».

При этом само решение о театральной постановке названо «вызвавшим дебаты». Журналист упоминает, что «Репортеры без границ» раскритиковали СБУ за весь этот театр. В сумме у читателя складывается ощущение, что Кремль точно плохой, Бабченко точно хороший, а Киев «вызывает вопросы».

Другое издание — Il Sole 24 ore — также подробно пересказывает версию, рассказанную главой СБУ на брифинге в среду. У журналистов газеты также есть к Киеву некоторые вопросы. Они отмечают, что при таком развитии событий доказательства должны быть «железными». Приводятся цитаты из Марии Захаровой и Александра Бортникова о пропаганде и провокации.

Но дальше, как и в случае с La Stampa, следует неожиданный поворот: «Маскарад не отменяет того факта, что угрозы жизни Бабченко были реальными». Обильно и с гиперссылками цитируются «российские оппозиционеры», несостоявшееся убийство Бабченко встраивается в один ряд со смертями Анны Политковской и Бориса Немцова. Так автор приводит читателя к мысли, что раз этих людей «убил Кремль», то он хотел убить и Бабченко.

Иными словами, у читателя должно сложиться то же ощущение: Киев странный, Бабченко — герой, а Москва плохая. Кстати, автор статьи блестяще продемонстрировал глубину своих знаний русских реалий: ему представляется, что «Олечка» (так Бабченко на брифинге обратился к своей жене) — это полное имя.