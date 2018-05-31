Москва, 31 мая, 2018, 12:40 — ИА Регнум. В России количество женщин, которые готовы вернуться на работу в течение года после рождения ребенка, составляет всего 10%. 55% намерены ухаживать за ребенком в течение 2−3 лет, среди молодых мам (22−30) лет этот показатель достигает 61%. Три года, положенные по законодательству РФ, планируют провести с ребенком 4% женщин.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Основная причина, по которой матери планируют досрочно выйти из декретного отпуска. — потребность в дополнительных доходах. Об этом сказали 57% опрошенных женщин, причем в Москве эта проблема воспринимается острее (62%). 29% матерей ответили, что готовы выйти досрочно на работу после рождения ребенка, если им предложат хорошо оплачиваемую работу, а ради интересной работы готовы прервать декрет 28%.

В России планируют увеличить пособие на детей

Стоит отметить, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, не рассматривают риск сокращения как серьезную причину, способную подтолкнуть их к выходу на работу. Но если всё же угроза сокращения возникнет, готовы срочно выйти на работу лишь 17% женщин. 8% опрошенных заявили, что никакие обстоятельства не заставят их выйти из декрета ранее положенного по закону срока.

В опросе приняли участие 400 женщин в двух возрастных группах 22−30 лет и 31−37 лет, проживающие в городах-миллионниках. Все участницы являются либо мамами, либо ожидают рождения ребенка.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ планирует до конца 2018 года увеличить пособие на детей до трех лет. По данным Минтруда, сумма пособия на ребенка до трех лет не менялась более 20 лет. Сейчас пособие составляет 50 рублей в месяц.

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