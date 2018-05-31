Екатеринбург, 31 мая, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прошло обсуждение строительства Ледовой арены на месте снесённой ранее телебашни. Чиновникам и архитекторам был представлено три варианта нового спортивного сооружения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Снесенная телебашня

Как сообщают местные издания, проект представил директор по капитальному строительству и инвестициям УГМК-холдинга Сергей Ерыпалов.Он уточнил, что расположенные рядом памятники архитектуры могут быть вовлечены в проект: в них можно разместить детские клубы и спортивные федерации.

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Против строительства Ледовой арены высказался председатель градостроительного совета Михаил Вяткин. Он считает, что существующая в районе строительства улично-дорожная сеть не справится с нагрузкой в дни проведения матчей, тем более, если в расположенном неподалёку городском Цирке будут представления в эти же дни. Михаил Вяткин предложил обустроить на месте снесённой телебашни парк, и эту идею поддержал присутствовавший на заседании представитель общественности Олег Букин.

Однако большинство участников собрания поддержали проект, сославшись на то, что доработки требуются в части размещения возле будущей арены парковочных мест для автомобилей. И в итоге председательствующий на градостроительном совете губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил строительство Ледовой арены, сообщает издание «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство спортивного сооружения начнёт АО «Ледовая арена» (60% акций принадлежит структурам УГМК, а 40% — правительству Свердловской области). По планам возведение арены, которая станет домашней для ХК «Автомобилист», начнётся в 2019 году и она будет рассчитана на 12 тысяч зрителей.

Напомним, что ранее на данной территории располагалась недостроенная телевизионная башня. После того как высотка и прилегающая к ней территория были переданы в собственность АО «Ледовая арена», застройщик заявил, что намерен снести телебашню и возвести на данной территории ледовую спортивную арену.

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Данное решение вызвало негодование у части городской общественности, а ряд специалистов выразили сомнение в целесообразности подобного решения. В частности предлагалось сохранить телебашню, придав ей новый функционал.

Однако собственник не прислушался к мнению протестующих и 24 марта «самый высокий в мире долгострой» (строительство телебашни началось в 1983 году, и до 1991 года было возведено 220 метров из 361 проектных) был снесён.