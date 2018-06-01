Санкт-Петербург, 1 июня, 2018, 06:26 — ИА Регнум. Какой смысл удалось вложить французскому президенту Макрону в свои речи во время недавнего визита в Россию и достиг ли он заявленной цели «придать новый импульс» российско-французским отношениям, рассказывает политаналитик, автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Макрон особенно подчеркивал то обстоятельство, что Франция — истинно суверенная сторона переговоров. Действительно, какой смысл договариваться с кем-либо, если ваш оппонент всего-лишь чья-то безвольная марионетка? Так что первый тезис Макрона был совершенно уместен в порядке подготовки почвы для диалога. Но вот удалось ли ему этот тезис доказать? Ведь громогласно заявив о своей независимости, он тут же поставил ее под сомнение, указав на связанность обязательствами в рамках объединенной Европы.

В нынешнем состоянии европейских дел это означает, что все смелые «импульсы» отдельных членов Евросоюза могут быть обращены в ничто любой провокацией, как это показал тот же инцидент со сбитым над Украиной «Боингом». На словах желающая улучшения отношений Франция, в угоду негласному принципу «единство важнее истины», поддержала антироссийскую резолюцию. И чего стоят теперь заявления о «французском суверенитете»?

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