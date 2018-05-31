Саратов, 31 мая, 2018, 12:18 — ИА Регнум. В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре троих детей. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Евгений Столица Село горит. 1906

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности трем лицам». Устанавливаются подробности трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в городе Ртищево произошел пожар в частном жилом доме. После тушения огня в доме нашли мертвыми трех мальчиков 4-х, 8-ми и 10-ти лет.

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