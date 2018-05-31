Рим, 31 мая, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Италии составляет 11,2% (чуть менее 3 миллионов человек), сообщила в четверг, 31 мая, газета La Repubblica со ссылкой на национальную службу статистики. В апреле в сравнении с данными предыдущего месяца уровень не изменился.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

По данным службы статистики, средний уровень общей безработицы достигал своего пика в 2014 году и с тех пор сокращается. В апреле 2018 года выросло как число занятых, так и число незанятых работой. Это и позволяет среднему уровню безработицы оставаться на прежнем уровне.

Общее число тех, кто имеет работу, уже превысило показатели 2008 года и приближается к максимальным показателям в истории статистики, которые были достигнуты в 1970-е годы.

Среди тех, кто имеет работу, растет доля женщин и людей старшего поколения. Кроме того, на рынке труда заключается все больше временных контрактов. Наиболее востребованными среди работодателей являются граждане в возрасте от 35 до 49 лет.

Наибольшее количество безработных — среди «младшей молодежи», к каковой итальянская статистика причисляет граждан в возрасте до 24 лет. В апреле уровень безработицы в этой возрастной категории составил 33,1%, что на 0,6% выше, чем месяцем ранее. В другой «молодежной» группе — граждан от 25 до 34 лет — число занятых также не увеличивается.

Молодежная безработица уже не первое десятилетие остается одной из ключевых социально-экономических проблем страны. Этой теме посвящена значительная часть молодежных политических акций.