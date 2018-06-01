Киев, 1 июня, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Порошенко выстроил из себя даже не президента, а вождя Украины, со всеми слагаемыми соответствующего культа. Как проявляется это почитание Порошенко и как он сам трудится над мифологизацией своего образа, рассказывает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарльз Чаплин. 1940. США Выступление Аденоида Хинкеля

Будучи при власти еще со времен Кучмы, свой настоящий шанс Порошенко ухватил только при Евромайдане. А использовав майдан по единственному для себя назначению — возможности прийти к реальной власти — Порошенко принялся щедро удобрять культ собственной личности, и плоды не заставили себя ждать. Практически всё, что происходит на Украине, связано с Порошенко так или иначе, вплоть до открытия фельдшерско-акушерского пункта, заслуги его имеют отношение ко всему хорошему, равно как и ко всему плохому прилагает руку его наитемнейший антогнист (известно кто). Возведя себя в чин практически воплощения божества на украинской земле, Порошенко активно выстраивает тоталитарное государство, в котором на вождя замкнуты все сферы, включая политическую, экономическую и военную.

У этого вождя существует мощнейшая идеологическая подпитка, прежде всего, в виде десятка телеканалов, наперебой восхваляющих великого кормчего, и в виде массированной пиар-кампании с канцтоварами, футболками, магнитиками и чашками с изображением вождя. В таких условиях, конечно же, критиковать Порошенко — значит критиковать Украину, а сам сомневающийся в правильного порошенковского курса немедленно оказывает предателем и сепаратистом.

Как Порошенко поддерживает культ имени себя во внешней политике Украины и какова главная проблема этого культа, читайте в статье: Секта Свидетелей Порошенко

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