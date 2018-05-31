На фоне бурной коррекции на мировых рынках рост рубля логичен
Москва, 31 мая, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Российский рубль укрепился 30 мая на 1% к американскому доллару. Котировки в паре закрывались чуть выше отметки 62 рубля. На фоне бурной коррекции на мировых рынках, которая была вызвана надеждами на формирование итальянского правительства и хорошо прошедшими аукционами по размещению итальянских гособлигаций, рост российского рубля был логичен, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.
«Росли все валюты emerging markets, росла и нефть. Причем рост нефти был приличным, фьючерсы по итогам сессии в США прибавили около 3%. Российские аукционы Минфина по размещению ОФЗ тоже прошли удачно. Минфин разместил весь объем облигаций при спросе почти в два раза превысившим предложение. Однако бросается в глаза пассивная динамика рубля. В сложившихся условиях он мог бы вырасти гораздо больше к американской валюте», — полагает эксперт.
По его мнению, негативное влияние на рубль продолжают оказывать следующие факторы. Во-первых, отечественный Минфин продолжает монотонно покупать валюту на внутреннем рынке, ежедневно на эти цели расходуется 16 млрд. рублей. Скорее всего, в июле объем покупок будет увеличен, так как цены на нефть выросли в мае где-то на 5−7%. Во-вторых, уровень глобального риска на рынках с развивающейся экономикой высокий. Тут и итальянские события, связанные с формированием нового правительства, повышают градус напряжения, и турецкая тема не ушла из повестки дня, а главное — санкционная тема в отношении России остается открытой и у инвесторов нет уверенности, что в результате каких-либо новых мотивов давление на Россию может усилиться.
«Последняя история — аресты активов в Европе по иску украинского Нафтогаза. Есть существенный риск введения новых санкций, что может затронуть крупнейшие российские компании и, естественно, ударит по рублю. В ближайшее время котировки в паре рубль-доллар будут снова стремиться к отметке 63», — считает Богданов.
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