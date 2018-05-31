Москва, 31 мая, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Российский рубль укрепился 30 мая на 1% к американскому доллару. Котировки в паре закрывались чуть выше отметки 62 рубля. На фоне бурной коррекции на мировых рынках, которая была вызвана надеждами на формирование итальянского правительства и хорошо прошедшими аукционами по размещению итальянских гособлигаций, рост российского рубля был логичен, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Росли все валюты emerging markets, росла и нефть. Причем рост нефти был приличным, фьючерсы по итогам сессии в США прибавили около 3%. Российские аукционы Минфина по размещению ОФЗ тоже прошли удачно. Минфин разместил весь объем облигаций при спросе почти в два раза превысившим предложение. Однако бросается в глаза пассивная динамика рубля. В сложившихся условиях он мог бы вырасти гораздо больше к американской валюте», — полагает эксперт.

По его мнению, негативное влияние на рубль продолжают оказывать следующие факторы. Во-первых, отечественный Минфин продолжает монотонно покупать валюту на внутреннем рынке, ежедневно на эти цели расходуется 16 млрд. рублей. Скорее всего, в июле объем покупок будет увеличен, так как цены на нефть выросли в мае где-то на 5−7%. Во-вторых, уровень глобального риска на рынках с развивающейся экономикой высокий. Тут и итальянские события, связанные с формированием нового правительства, повышают градус напряжения, и турецкая тема не ушла из повестки дня, а главное — санкционная тема в отношении России остается открытой и у инвесторов нет уверенности, что в результате каких-либо новых мотивов давление на Россию может усилиться.

«Последняя история — аресты активов в Европе по иску украинского Нафтогаза. Есть существенный риск введения новых санкций, что может затронуть крупнейшие российские компании и, естественно, ударит по рублю. В ближайшее время котировки в паре рубль-доллар будут снова стремиться к отметке 63», — считает Богданов.

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