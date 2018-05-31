Пермь, 31 мая, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Защитник «Амкара» Фелицио Браун Форбспокинул клуб по окончании сезона. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Напомним, футболист из Коста-Рики перешёл в «Амкар» в сентябре 2017 года. За это время он провёл в составе команды 16 матчей и забил два гола.

«Второй его мяч оформил историческую победу над «Уралом» в Екатеринбурге (2:0), где до сих пор амкаровцы не выигрывали. Благодарим игрока за выступления в составе «Амкара» и помощь клубу в сохранении прописки в Премьер-Лиге», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Амкар» покинул вратарь Дмитрий Хомич.