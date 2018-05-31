Калуга, 31 мая, 2018, 12:05 — ИА Регнум. В 2018 году весенняя посевная прошла в регионе организованно, сообщили 31 мая ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

По данным ведомства, все сельхозорганизации обеспечены семенами зерновых культур, картофеля и многолетних трав. Приобретена 21 тыс. тонн удобрений. Во всех районах прошли смотры готовности техники. Многие хозяйства пополнили свой машинно-тракторный парк и провели полевые работы в оптимальные агротехнические сроки. В числе лучших — СПК «Закрутовский», ООО КЗ «Ростсельмаш» и ООО «Калужская Нива».

К 29 мая подготовлено под посев 130 тыс. га (95% плана). Полностью завершили подготовку почвы Барятинский, Боровский, Дзержинский, Жиздринский, Износковский, Козельский и Перемышльский районы. Яровой сев проведен на 123 тыс. га (90% плана). В лидерах — Барятинский, Дзержинский, Жиздринский, Козельский, Мещовский и Тарусский районы. Яровые зерновые посеяны на площади 51,3 тыс. га, что составляет 99,6% плана.

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Посажено свыше 2000 га картофеля (97% плана). Посеяно более 29 тыс. га кукурузы — это существенно больше, чем в 2017 году. В планах — посеять еще 32 тыс. га кукурузы.

Посев беспокровных многолетних трав проведен на площади свыше 22,5 тыс. га, подсев трав под покров — на 5 тыс. га, однолетние травы посеяны на 17,9 тыс. га.

Хозяйства Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Мосальского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского районов приступили к заготовке кормов. Скошено 1350 га трав, заготовлено 9700 тонн сенажа и 50 тонн сена.

Напомним, в Калужской области в 2018 году посевная площадь составит 330 тысяч га, что на 6 тысяч га больше, чем в 2017 году.