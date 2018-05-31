Красноярск, 31 мая, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В Красноярском крае стартовала кампания по борьбе с сибирским шелкопрядом. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 мая, в краевом правительстве, в рамках весенне-летней кампании специалисты планируют обработать 192,2 тыс. га поражённых вредителем лесных участков. Всего, по информации краевого минлесхоза, в 2018 году должно быть обработано 303 тыс. га леса.

Скриншот страницы zpitomnik.ru Гнездо непарного шелкопряда

Сейчас обработка проходит в Енисейском районе. Самолёты Ан-2 уже совершили 10 вылетов с аэродрома Ярцево, в ходе которых обработали более 3,6 тыс. га.

В Енисейском и Северо-Енисейском районах введены режимы ЧС в лесах. В период обработки доступ людей на обрабатываемые участки запрещён. Выпас скота, сбор грибов и ягод, отдых и сенокошение разрешены лишь через 20 дней после окончания лесозащитных мероприятий

Самолёты, задействованные в авиационной обработке, оснащены специальной аппаратурой для ультрамалообъёмного опрыскивания. Обработку проводят препаратами «Клонрин КЭ» и «Лепидоцид СК». Специалисты утверждают, что «Лепидоцид СК» в рекомендуемых дозах не токсичен для человека, а «Клонрин КЭ» обладает слабым раздражающим действием на слизистую оболочку глаз, умеренно токсичен для теплокровных, безвреден для почвенных микроорганизмов.

«Обращаемся ко всем жителям Енисейского и Северо-Енисейского районов с просьбой быть предельно внимательными, особенно пчеловодам. Препарат «Клонрин» высокоопасен для пчёл, поэтому на период обработки рекомендуем закрыть летки. Доступ людей на обрабатываемые участки также категорически запрещён», — подчеркнул начальник отдела охраны и защиты лесов минлесхоза края Алексей Карнаухов.

Напомним, в текущем году на проведение кампании по борьбе с сибирским шелкопрядом Красноярский край получил 197 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в регионе было обработано более 800 тысяч га леса.

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