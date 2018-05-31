Киев, 31 мая, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Доказательства причастности российских спецслужб к «покушению» на журналиста Аркадия Бабченко отсутствуют. Инцидент выглядит как провокация, сообщили украинскому сетевому изданию Strana источники в правоохранительных органах.

Цитата из х/ф «Стачка». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1924. СССР Провокаторы

По версии следствия, «гражданин Украины Г.» — так назвал подозреваемого глава СБУ Василий Грицак — нанял киллера для расправы над журналистом якобы по заказу российских спецслужб. Сам подозреваемый рассказал, что некий сотрудник украинских правоохранительных органов предложил ему участие в контрразведывательной операции, однако потом исчез.

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В дальнейшем в СБУ заявили, что заказчик работал на российские спецслужбы. Четких подтверждений этого в деле нет, обращавшийся к гражданину Г. человек назван там «неустановленным лицом», сотрудничающим со спецслужбами РФ, отмечают источники.

«То есть это была чистой воды провокация», — заключили собеседники издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая украинские правоохранители сообщили об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, однако 30 мая оказалось, что он жив. В то же день СБУ объявила о задержании подозреваемого в организации «убийства».