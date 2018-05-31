Москва, 31 мая, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин остается лидером в рейтинге доверия жителей России политикам. Так, показатель рейтинга доверия Путину в конце мая 2019 года составил 46,9%. Индекс доверия составил 44%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Второе и третье место с большим отрывом от Путина занимают министр обороны РФ Сергей Шойгу (22%) и и глава МИД Сергей Лавров (16,2%).

Рейтинг доверия граждан РФ к Путину достиг годового максимума

Лидером антирейтинга по-прежнему является Владимир Жириновский. Не готовы доверить ему решение важных государственных вопросов 32,9% граждан. Стоит отметить, что на втором месте антирейтинга — вновь избранный председатель правительства Дмитрий Медведев, ему не доверяют 17,5% опрошенных.

Опрос проведен 27 мая 2018 года. Опрошены 600 респондентов. Максимальный размер ошибки выборки с вероятностью 95% не превышал следующих величин: для данных, собранных в течение одного дня (600 респондентов), — 4,5%, для данных, собранных в течение трех дней (1800 респондентов), — 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, деятельность президента России Владимира Путина положительно оценивают 80% граждан РФ. Противоположную оценку дали 12% опрошенных. 42% граждан заявили, что безусловно доверяют главе государства, 36% — скорее доверяют.

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