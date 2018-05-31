Монтевидео, 31 мая, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Травма вратаря сборной Уругвая Фернандо Муслеры оказалась несерьёзной и не помешает ему выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает «Чемпионат».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что врачи команды приняли решение не делать рентген, так как дискомфорт в руке прошёл. С 1 июня Муслера должен вернуться к тренировкам с национальной командой.

Напомним, ранее сообщалось, что Муслера может пропустить чемпионат мира по футболу из-за травмы руки.

Напомним, сборная Уругвая на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и России.