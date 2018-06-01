Москва, 1 июня, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Привычка всё измерять деньгами может подвести тех аналитиков, которые шансы на военную победу взялись бы рассчитывать исключительно из сравнения военных бюджетов тех или иных потенциальных противников. Как в случае российских Вооруженных сил качественные показатели могут существенно выровнять количественные, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военная техника на Параде Победы 9 мая 2016 года

Несмотря на 15-кратное отставание российских расходов на военные нужды от соответствующих затрат США, американские эксперты включают ВС РФ в тройку сильнейших на планете. Поэтому объявленное президентом Путиным уменьшение военного бюджета России на 0,5% нельзя толковать как преддверие катастрофического снижения обороноспособности. Всё дело в том, с какой эффективностью будут потрачены эти средства. Война в Сирии показала всем недоброжелателям России, сколь значительно возросло качество российских вооружений. Путь глубокой модернизации своего оружия в широком смысле оказался верным в части достижения крупных результатов экономными усилиями.

Не связывая себя освоением «технологий будущего», как поступили те же Штаты, Россия доработала те комплексы и системы, эффективность которых была несомненна. А американские как бы сверхсовременные наработки раз за разом показывают несоответствие замыслу конструкторов, запредельную дороговизну, ненадежность и только вредят в деле пропаганды американской мощи. Как удержать преимущество России и какие решения помогут обрести уверенное лидерство российским оружейникам и военным?

Читайте статью Военные расходы РФ: лучше меньше, да лучше и другие статьи Александра Запольскиса о российской политике.