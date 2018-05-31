Вашингтон, 1 июня, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Применяемая Дональдом Трампом политика «возвращения величия США» продолжает доказывать свою эффективность. К успехам этой стратегии уже можно отнести начавшуюся реиндустриализацию с возвращением американских производственных мощностей на родину и созданием к настоящему моменту уже 2,5 миллиона рабочих мест. Устойчивость к внешней угрозе придают США принципы, исповедуемые Трампом, которые превращают страну в подобие крепкого бастиона. Защита границ, готовность к превентивной агрессии, гордость своей историей и ценностями — вот что вкладывается нынешним хозяином Белого дома в фундамент невосприимчивости Штатов к внешней угрозе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз

Учитывая превосходство Запада над Россией в обычных видах вооружений, остается только бороться в информационном пространстве. Качественный и своевременный «выстрел из пращи» в информационном поле способен свалить с ног даже самого могучего Голиафа, как уже показывала история. Итак, какова же стратегия, которая может оказаться успешной для оппонентов могучих и гордых Штатов?

Читайте подробности в материале: Трамп: успешный путь в тупик

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