Пермь, 31 мая, 2018, 11:49 — ИА Регнум. В Международный день защиты детей Пермский краевой колледж искусств и культуры совместно с известными исполнителями циркового искусства города представят программу «Праздник детства по имени «Цирк», сообщает 31 мая корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». реж.Фёдор Хитрук. 1965.СССР Цирк

Мероприятие состоится на площадке Пермского Государственного цирка. Более 150 талантливых исполнителей выступят с номерами, включающими в себя многие жанры циркового искусства.

На праздник приглашены дети младших и средних возрастов, дети с особенностями развития, а также дети-сироты.

Зрителей ждут яркие номера в исполнении творческого коллектива «Грация», студии циркового искусства «Принцессы Цирка», цирковой студии «Фантастика», театра анимации «Так-так», циркового коллектива «Люмьер» и многих других объединений.

Мероприятие состоится 1 июня в 12:00 по местному времени. Праздник проходит при поддержке министерства культуры Пермского края, организаторы планируют сделать его традиционным.