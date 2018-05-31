Ярославль, 31 мая, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Администрации трех районов Ярославля отказали представителям КПРФ в разрешении поставить агитационные кубы на улицах Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении партии. Активисты КПРФ намеревались провести опросы населения по нескольким волнующим ярославцев темам. Например, по вопросам ввоза московского мусора на территорию нашего региона, по вопросам ЖКХ, по поводу повышения пенсионного возраста и подорожания бензина.

Коммунисты сдаваться не намерены

«На прошлой неделе мы подали заявку на установку палаток в Ленинском, Кировском и Заволжском районах Ярославля с 30 мая по 10 июня. Подавали на разные места, на разные дни и во всех отказах формулировка как под копирку о том, что в это время, в этот день, в этом месте будут «танцы» — то есть площадка будет занята другими мероприятиями. Это стандартная формулировка, и пока власти не получат серьезный щелчок по носу в виде судебного решения по такому отказу, то это безобразие будет продолжаться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы Эльхан Мардалиев.

Например, в Заволжском районе коммунисты хотели установить свои агиткубы на остановках около торговых центров «Аврора», «Яркий», «Глобус». И везде, с точки зрения райадминистрации, проходит какое-то мероприятие.

Депутат областной думы Елена Кузнецова рассказала, что ее помощница сходила на то место в Ленинском районе, где они хотели разместить свою палатку, но получили отказ. Никаких мероприятий в этот день там не проводилось. Это было зафиксировано помощницей на фотоаппарат. В ближайшие дни коммунисты планируют подавать заявки на размещения агитпалаток в Фрунзенском, Дзержинском и Красноперекопском районах города.