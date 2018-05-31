Якутск, 1 июня, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Какое наследство оставляет после себя ушедший в добровольную отставку глава Якутии Егор Борисов, почему и у кого это наследство вызывает буквально отчаяние, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Александра Майер.

Kremlin.ru Егор Борисов

За 8 лет руководства республикой Борисовым госдолг Якутии вырос в 3,5 раза (до 52,1 млрд), при этом экономия не была чертой «борисовского» периода. Из данных по закупкам известно о десятках бюджетных миллионов, которые каждый год тратились на подарки и праздники, в то время как на строительство соцобъектов денег тяжело не хватало. Между тем, серьезных проблем, которые требуют денежных вливаний, в регионе масса: это и обманутые дольщики, и аварийное жилье, и низкое качество домов, в которых расселяли жителей ветхих домов. Остра проблема нехватки медработников и учителей, в переполненных классах дети сидят в валенках и верхней одежде, в детсадах необходимы теплые туалеты и питьевая вода (были случаи, когда дошколят поили водой из системы отопления). Транспортная доступность региона остается низкой уже из-за одной запредельной стоимости авиабилетов (до 30 000 в один конец), есть трудности с сезонным сообщением между населенными пунктами самой республики. И это еще не все проблемы. Кто мог бы их решить?

Депутаты оказались ручными и покорными, правительство лихорадили непрестанные перестановки кадров — по подсчетам политолога Виталия Обедина, если говорить только о министрах и зампредах, то в среднем один министр или зампред за 2,5 года менялся раз в 25 дней.

«Такое ощущение, что Егор Борисов — это мальчик Кай из сказки «Снежная королева». Помните он в финале сказки сидел у ног госпожи и пытался собрать из льдинок слово «Вечность», зная: как только он его соберет, то всё вокруг само собой наладится. Вот Егор Афанасьевич по такому же принципу тасует кадровую колоду, будучи уверен, что как только он соберет правильную комбинацию, то в республике все оживёт и заколосится. Увы, трудно собрать «Вечность», когда в наборе изначально превалируют буквы ж, о., п. и а.», — говорил Обедин.

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