Астрахань, 31 мая, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Более 33 тонн замороженной рыбы без какой-либо документации выявили на одном из астраханских рыбоперерабатывающих предприятий сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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В трёх холодильных камерах находились подготовленные к реализации филе щуки, воблы, леща, судака. На упаковках отсутствовала необходимая маркировка, на предприятии не оказалось и производственной документации с информацией о виде рыбопродукции, дате производства, условиях и сроках хранения, поступившем сырье и т.д. Здесь же пограничники нашли более 360 килограммов замороженной икры судака в пластиковых контейнерах. На партию икры у переработчика помимо прочего отсутствовали и ветеринарные сопроводительные документы.

Наличие в действиях должностных лиц организации состава административных правонарушений или уголовного деяния будет установлено в ходе дальнейшей проверки, сообщила пресс-служба.

Добавим, что сегодня же стало известно о задержании в пункте пропуска «Караузек» в ходе пограничного оформления легкового автомобиля с волгоградскими номерами, который следовал из Казахстана в Россию. При осмотре в автомобиле было обнаружено 4,5 тонны мороженой рыбы частиковых видов — ее планировалось реализовать в торговых точках в Волгоградской области.