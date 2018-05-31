Сан-Франциско, США, 31 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. После выхода из Евросоюза Великобритания намерена придерживаться Регламента о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR), поскольку это важно для бизнес-контактов со странами ЕС, заявил глава минфина Соединённого Королевства Филип Хаммонд. Об этом пишет 31 мая Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По словам британского министра, Лондон даже после завершения процедуры выходе из ЕС будет соблюдать европейские законы о защите персональных данных, несмотря на то, что Вашингтон считает это неудобным, так как Великобритания считает важным для себя работу с европейскими компаниями.

Напомним, в том же издании была опубликована статья министра торговли США Уилбура Росса, в которой автор утверждал, что GDPR ставит палки в колёса трансатлантическому партнёрству и создаёт барьеры для торговли вне ЕС.

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