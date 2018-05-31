Мельбурн, Австралия, 31 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Дорожная полиция австралийского штата Виктория на протяжении пяти с половиной лет подделывала результаты анализов на алкоголь с целью достижения поставленных руководством показателей, сообщает издание The Sydney Morning Herald.

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По данным полиции, в общей сложности было подделано более 258 тыс. проб: полицейские сами дышали в индикаторные трубки, анализирующие дыхание на присутствие продуктов распада алкоголя.

«Я могу с уверенностью сказать, что названное число [258 тыс.] было сфальсифицировано», — заявил помощник комиссара полиции Рассел Баррет.

Пролить свет на фальсификацию образцов удалось после того, как Комиссия по несчастным случаям на транспорте заметила странности в данных: за короткий промежуток времени было сделано подозрительное количество «тестов на трезвость». При этом обычно между каждым тестом должно проходить определенное время.

В руководстве подразделения не смогли с уверенностью сказать, в чем причина таких действий их сотрудников. Предполагается, что полицейские либо ленились, либо хотели закрыть показатели, либо и то, и другое одновременно.

Несмотря на то, что никто не стал объектом уголовного преследования из-за фальсификации данных, которая происходила повсеместно, Баррет подчеркнул, что такое поведение ужасно и является предательством доверия местных жителей.