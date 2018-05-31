Грозный, 31 мая, 2018, 11:24 — ИА Регнум. В Чечне вынесли приговор местному жителю, совершившему убийство троих сотрудников правоохранительных органов в 2016—2017 годах. Его обвинили сразу по шести статьям УК РФ, в том числе в создании вооруженного формирования, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в хищении оружия и других, и отправили на 22 года в колонию строгого режима, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе прокуратуры по региону.

Владимир Маковский. Осуждённый. 1879

Верховный суд Чечни установил, что боевик в составе вооруженной группы убил в октябре 2016 года полицейского УВО войск национальной гвардии в Шалинском районе. Забрав у погибшего табельное оружие, бандиты скрылись с места происшествия.

В январе 2017 года злоумышленник в составе организованной банды вступил в боестолкновение с сотрудниками правоохранительных органов. В результате погибли от полученных ранений двое военнослужащих.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в селе Цоци-Юрт Курчалоевского района погибли два бойца Росгвардии. Во время спецоперации были ликвидированы четверо боевиков. Одному из них удалось скрыться. По данным правоохранителей, боевики были связаны с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).