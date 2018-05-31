Переславль-Залесский, Ярославская область, 31 мая, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Со странным запретом столкнулись родители детей, посещающих детские сады Переславля-Залесского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Родители все же умудряются фотографировать, чем кормят их детей. Это — рис и рыба, последняя, по технологии, должна сохраняться куском.

В последнее время у родителей и надзорных органов возникает много вопросов к организации питания в детских садах. Недавно прокуратура Ярославской области выявила нарушения при проведении закупочных процедур в нескольких детских садах Ярославля. Также несколько дней назад родители из Ярославля пожаловались на некачественные фрукты, которые выдают детям.

При попытке познакомиться поближе с качеством и внешним видом блюд, которые готовят детям в детских садах, родители в Переславле-Залесском столкнулись с неожиданной проблемой. Выяснилось, что увидеть еду нельзя — ни просто так, ни на фотографии. Наталья Власова, родитель детей, посещающих детский сад в Переславле, побывала на приеме в Управлении образования:

«На мой вопрос, как я могу проконтролировать, чем кормят моих детей, мне пояснили, что заходить в группу родителю без медицинской книжки нельзя, а попросить воспитателя сфотографировать тарелку с едой тоже не получится, потому что это не входит в должностные обязанности воспитателя. Таким образом приходится верить только тому, что написано на бумаге, — в меню, которое вывешивается в раздевалке. Мне кажется, это ненормальная ситуация. Родители отвечают за жизнь и здоровье детей, но выходит, что я не могу проконтролировать, что и как ест мой ребенок», — говорит она.

В последнее время в детских садах Переславля-Залесского прошло несколько дней открытых дверей, где родителям показывали работу кухни и давали продегустировать блюда. По сообщениям переславских СМИ, все родители, принявшие участие в дегустации, остались довольны. Однако считать показательные дегустации способом независимого контроля невозможно, потому что к этому дню в саду готовятся заранее.

Наталья Власова обратилась с вопросом о доступе к информации о питании в детских садах к Уполномоченному по правам человека в Ярославской области во время личного приема в Переславле 25 мая 2018 года. Сергей Бабуркин пообещал разобраться в вопросе о правах родителей на доступ к информации о питании детей в дошкольных учреждениях.