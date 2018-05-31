Калуга, 31 мая, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Пациенты психоневрологического интерната Кировского района Калужской области лишены нормального питания и проживают в непригодных помещениях. Многочисленные нарушения выявили в ходе проверки лечебного учреждения районной прокуратурой, сообщила 31 мая корреспонденту ИА REGNUM помощник кировского межрайонного прокурора Светлана Амелина.

Цитата из х/ф «Палата №6». Реж. Карен Шахназаров. 2009. Россия Пациенты или узники? В психлечебнице

По её словам, выявлены факты использования в интернате продуктов питания с истекшим сроком реализации, а также длительного отсутствия ремонта в палатах. Кроме того, нарушены жилищные права пациентов.

«Установлено, что директором интерната не применялись меры по обследованию жилья, закрепленного за проживающими. Руководителем интерната в установленный законом срок не сданы в контрольный орган отчёты о хранении, использовании имущества подопечных интерната за 2017 год. Главе Кировской районной администрации и директору психоневрологическому интернату внесены прокурорские представления, а также возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, директор интерната и заведующая складом оштрафованы», — заявила Амелина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в рацион пациентов ряда социальных и медицинских учреждений Калужской области входило опасное для жизни и здоровья сливочное масло. ПРокурорской проверкой установлено, что социальные учреждения заключили с индивидуальным предпринимателем госконтракты на поставку сливочного масла. Так, некачественный продукт предназначался для пациентов центральной районной больнице, Дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних «Черемушки» Спас-Деменского района.

После проведенной экспертизы образцов продукции выявлено несоответствие требованиям ГОСТа. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено три производства по делам об административных правонарушениях и назначено наказание в виде денежного штрафа.

Также прокуратурой в адрес руководителей проверенных учреждений внесены представления. 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с ненадлежащей приёмкой продукции.