Киев, 31 мая, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Дефицит украинского внешнеторгового баланса увеличился на 23,8% в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Pixabay.com Экономические ножницы

Согласно сообщению, дефицит внешней торговли Украины составил $2,155 млрд. При этом в дефиците находится торговля товарами, отрицательное сальдо увеличилось на 31% до $2,433 млрд, тогда как торговля услугами находится в профиците, который составил $278 млн.

Читайте также: Экономический нонсенс для Украины: Почему ВВП растет, а люди быстро беднеют

Напомним, в 2017 году дефицит внешнеторгового баланса Украины составил $2,625 млрд по данным госстата. В 2016 году внешняя торговля Украины дала профицит в размере $541,6 млн. По данным НБУ, в 2017 году дефицит внешнеторгового баланса составил $6,848 млрд.