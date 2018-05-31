Ярославль, 31 мая, 2018, 11:12 — ИА Регнум. В рамках областной целевой программы развития транспортной системы Ярославской области ОАО «Аэропорт Туношна» получил два новых пассажирских трапа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru Новые трапы

Новые трапы совместимы со всеми типами узко‑ и широкофюзеляжных самолетов. Они оснащены противоскользящим напольным покрытием и пригодны для эксплуатации в экстремальных погодных условиях: от +40°С до — 40 °C. До недавнего времени в аэропорту было всего 2 трапа, что позволяло обслуживать только один рейс и было препятствием к увеличению количества рейсов, прибывающих в Ярославль.

Также в рамках реализации программы «Доступная среда» приобретён амбулифт для доставки маломобильных пассажиров на борт воздушного судна.